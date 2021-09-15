Эколог заявил, что массовое убийство дельфинов на Фарерах не является глобальной экологической катастрофой

Председатель союза экологически-общественных организаций Андрей Фролов считает массовое убийство дельфинов на Фарерских островах неглобальной катастрофой для экологии. На островах прошла традиционная охота на китообразных, в результате которой было убито около 1500 дельфинов.

«Охота на дельфинов практически во всем мире запрещена, в том числе в России... Но, с точки зрения влияния на экологию не такая катастрофа, которая могла бы быть, хотя зрелище отвратительное... Популяция дельфина менее 1% и в общем-то за год восстанавливается», - рассказал «Звезде» Андрей Фролов.

Ежегодная охота на китов на Фарерских островах разрешена законом и жёстко регламентирована. Неоднократно правозащитные организации пытались добиться запрета этой варваркой традиции. За отказ от убийства животных жителям предлагали денежную компенсацию в размере десяти миллионов долларов за десять лет.

Ранее зоозащитники предоставили видео кровавой бойни дельфинов на Фарерах. На кадрах видно, как все прибрежные воды окрасились в алый цвет.