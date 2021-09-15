Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эколог заявил, что массовое убийство дельфинов на Фарерах не является глобальной экологической катастрофой

Елизавета Потейчук
17:24 15.09.2021
Андрей Фролов рассказал, что популяция дельфинов в целом восстанавливается за год, поэтому убийство особей на Фарерах не представляет большой угрозы экологии.
Эколог заявил, что массовое убийство дельфинов на Фарерах не является глобальной экологической катастрофой
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Председатель союза экологически-общественных организаций Андрей Фролов считает массовое убийство дельфинов на Фарерских островах неглобальной катастрофой для экологии. На островах прошла традиционная охота на китообразных, в результате которой было убито около 1500 дельфинов.

«Охота на дельфинов практически во всем мире запрещена, в том числе в России... Но, с точки зрения влияния на экологию не такая катастрофа, которая могла бы быть, хотя зрелище отвратительное... Популяция дельфина менее 1% и в общем-то за год восстанавливается», - рассказал «Звезде» Андрей Фролов.

Ежегодная охота на китов на Фарерских островах разрешена законом и жёстко регламентирована. Неоднократно правозащитные организации пытались добиться запрета этой варваркой традиции. За отказ от убийства животных жителям предлагали денежную компенсацию в размере десяти миллионов долларов за десять лет.

Ранее зоозащитники предоставили видео кровавой бойни дельфинов на Фарерах. На кадрах видно, как все прибрежные воды окрасились в алый цвет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:22 В стране и мире
Видео
«Мирная миссия-2021»: в Оренбуржье открылся полевой лагерь для участвующих в учениях военных КНР
16:11 В стране и мире
«Спутник Лайт» одобрили в Иране
15:13 Спорт
Видео
Тренер Медведева назвал момент, решивший исход игры с Джоковичем
13:23 В стране и мире
Видео
В ФСБ назвали имена участников диверсии на газопроводе в Крыму
12:26 В стране и мире
Видео
Суд отказал Ефремову в смягчении приговора
Популярное
Видео
Тренер Медведева назвал момент, решивший исход игры с Джоковичем
Видео
Адвокат Ефремова рассказал о его самочувствии перед слушанием судьбоносного дела
Сотрудники ФСБ задержали вербовщиков террористов в Красноярске
В Японии сообщили о возможном пуске ракеты из Северной Кореи
Путин сообщил об уходе на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в его окружении
Скончался бывший командующий войсками РФ на Северном Кавказе Виктор Казанцев
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.