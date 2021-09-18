Экспертиза установила, что подпись жены Баталова на документах якобы от имени его фонда - поддельная

Адвокат семьи Баталовых Татьяна Кириенко, рассказала «Звезде», что учредившие фонд имени народного артиста СССР Алексея Баталова - Нарек Кастанян, Михаил Цивин и Наталья Дрожжина - использовали имя знаменитого актера незаконно. При проверке документов выяснилось, что подпись в нотариально заверенном согласии на открытие Фонда имени ее мужа, которую якобы ставила вдова актера Гитана Леонтенко, - не соответствует ее собственной.

«Мы сделали экспертизу и выяснилось, что подпись Гитаны Аркадьевны Леонтенко - поделльная. То есть ни Гитана Леонтенко, ни Мария Баталова, ни Надежда Баталова не передавали авторские права на использование имени Алексея Баталова в наименование фонда. Отсюда и родился предмет иска», - рассказала адвокат.

Юрист пояснила, что согласно этому поддельному документу получается, что Гитана Леонтенко несет всю ответственность - и уголовную, и гражданскую и административную, - за всю деятельность фонда.

«В данном фонде проводились поддельные финансовые операции, в том числе бюджетными средствами города Владимир. По его работе будет еще отдельное разбирательство, то есть куда именно уходили эти деньги, и куда они тратились. А Гитана Аркадьевна никакого согласия на деятельность фонда не давала», - прокомментировала Татьяна Кириенко.

В исковом заявлении в суд потерпевшая сторона просит об исключении упоминания имени народного артиста из названия благотворительного «Фонда Алексея Баталова». А также взыскать с Натальи Дрожжиной в пользу Гитаны Леонтенко и в пользу Марии Баталовой в общей сложности более 14 миллионов рублей. Иск о взыскании компенсационных средств с Дрожжиной суд будет рассматривать 12 октября.