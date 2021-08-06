Нотариус Дрожжиной сознался, что документы об иждивении вдову Баталова заставили подписать без его присутствия

Представляющий интересы обвиняемой стороны - четы актрисы Натальи Дрожжиной и юриста Михаила Цивина - нотариус, который вчера хранил молчание в суде, признался, что не присутствовал при подписании договоров о пожизненном содержании с иждивением, которые подписала, будучи введенной в заблуждение, Гитана Леонтенко, вдова актера Алексея Баталова. Об этом сообщил «Звезде» адвокат семьи Баталовых Сергей Лукин.

«Он не присутствовал при подписании договоров о пожизненном содержании с иждивением. Подписание данных документов происходило без него. После этого подписанные документы ему были переданы стороной Дрожжиной. Но в подписании договоров он не принимал никакого живого участия», - заявил Сергей Лукин.

Как заявил юрист, стороны еще будут разбираться в рамках уголовного дела и, возможно, даже судебного производства, каким образом напечатанные на фирменных бланках документы попали к Дрожжиной и Цивину.

«Ведь он же их напечатал, а соответственно, он же и передал, поскольку они были на фирменных бланках. Все это надо будет устанавливать. Какую позицию занимают Дрожжина и Цивин, я пока не знаю, это нужно будет устанавливать», - сообщил Лукин.

Ранее прокуратура Москвы в интересах дочери актера Алексея Баталова Марии направила в суд иски о признании недействительными договоров пожизненного содержания с иждивением, которые вдова и дочь актера заключили с актрисой Натальей Дрожжиной.