Опубликовано видео задержания подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем

Установлена личность задержанного обвиняемого в убийстве семьи и подрыве отделения полиции под Воронежем. Кадры с задержанием Виктора Мирского опубликовала ФСБ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, координируемых начальником УФСБ России по Воронежской области, Виктора Мирского нашли на территории Каменского района. Он попытался прорваться через оцепление, открыв огонь из оружия, однако предполагаемого преступника задержали.

Согласно информации ФСБ, по месту регистрации и проживания Мирского были найдены и обезврежены взрывные устройства, которыми было заминировано жилище. Кроме того, в машине задержанного обнаружено значительное количество огнестрельного оружия с патронами, а также самодельное взрывное устройство.

В поиске Виктора Мирского была задействована авиация ФСБ России и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. По адресу проживания и на месте задержания продолжают проводиться следственные действия.

Ранее родственник убитой под Воронежем семьи назвал возможную причину конфликта. Он заявил, что сосед часто вел себя неадекватно.