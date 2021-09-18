Нагорный отреагировал на новость о названии нового элемента в его честь

Российский гимнаст, заслуженный мастер спорта России Никита Нагорный рассказал «Звезде» о своей реакции на то, что Международная федерация гимнастики назвала новый элемент его именем.

«Сложно нереально..настолько, что я сам не смог его исполнить достойно на Олимпийских играх..Конечно, рад, я оставил свое имя в истории спортивной гимнастики, я думаю, надолго. Надеюсь, что в будущем найдутся, так скажем, отчаянные гимнасты, которые смогут выполнять этот элемент, чтобы звучала дальше моя фамилия по телевизору. Чтобы когда я закончил карьеру, я мог смотреть Чемпионаты мира, Европы, Олимпийские игры, и слышалась моя фамилия», - отметил Нагорный.

Ранее Международная федерация гимнастики назвала новый элемент - тройное сальто назад согнувшись - в честь российского спортсмена Никиты Нагорного.

Российский спортсмен завоевал на Олимпиаде в Токио две бронзы - в личном многоборье и в упражнениях на перекладине, а также золото в командном многоборье.