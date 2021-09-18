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Международная федерация гимнастики назвала новый элемент именем Никиты Нагорного

Алена Миронова
13:24 18.09.2021
Заслуженный мастер спорта России Никита Нагорный впервые выполнил это упражнение на чемпионате в Базеле в этом году.
Международная федерация гимнастики назвала новый элемент именем Никиты Нагорного
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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Международная федерация гимнастики назвала новый элемент - тройное сальто назад согнувшись - в честь российского спортсмена Никиты Нагорного.

Именно заслуженный мастер спорта России впервые выполнил это упражнение на чемпионате в Базеле в этом году. Элемент попал в тройку самых сложных в мужской гимнастике.

Российский спортсмен завоевал на Олимпиаде в Токио две бронзы - в личном многоборье и в упражнениях на перекладине, а также золото в командном многоборье.

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