Международная федерация гимнастики назвала новый элемент именем Никиты Нагорного
Заслуженный мастер спорта России Никита Нагорный впервые выполнил это упражнение на чемпионате в Базеле в этом году.
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
Международная федерация гимнастики назвала новый элемент - тройное сальто назад согнувшись - в честь российского спортсмена Никиты Нагорного.
Именно заслуженный мастер спорта России впервые выполнил это упражнение на чемпионате в Базеле в этом году. Элемент попал в тройку самых сложных в мужской гимнастике.
Российский спортсмен завоевал на Олимпиаде в Токио две бронзы - в личном многоборье и в упражнениях на перекладине, а также золото в командном многоборье.