Международная федерация гимнастики назвала новый элемент именем Никиты Нагорного

Международная федерация гимнастики назвала новый элемент - тройное сальто назад согнувшись - в честь российского спортсмена Никиты Нагорного.

Именно заслуженный мастер спорта России впервые выполнил это упражнение на чемпионате в Базеле в этом году. Элемент попал в тройку самых сложных в мужской гимнастике.

Российский спортсмен завоевал на Олимпиаде в Токио две бронзы - в личном многоборье и в упражнениях на перекладине, а также золото в командном многоборье.