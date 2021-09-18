Дуров решил ограничить связанных с предвыборной агитацией ботов в Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что ограничит работу ботов, которые связаны с предвыборной агитацией в России. Как отметил Дуров, предвыборная кампания в стране подошла к концу, поскольку выборы уже начались.

«Мы считаем эту практику легитимной и призываем пользователей Telegram уважать ее - с полуночи по московскому времени мы планируем ограничить функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией», - написал Дуров в Telegram.

Голосование на выборах завершится 19 сентября в 21:00 по московскому времени, когда закроются избирательные участки в Калининградской области. Сразу после этого начнется подсчет голосов.