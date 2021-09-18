Цивин отреагировал на иски семьи Баталова об исключении его имени из названия фонда

Вдова и дочь актера Алексея Баталова подали иски к актрисе Наталье Дрожжиной, ее супругу Михаилу Цивину, столичному адвокату Нареку Кастаняну и нотариусу Дмитрию Бублию. С Дрожжиной они хотят взыскать 14 миллионов рублей так называемого неосновательного обогащения. Остальные же участвуют в требовании об исключении упоминания имени артиста из названия благотворительного фонда.

Цивин прокомментировал это «Звезде». По его словам, цель происходящего - закрытие фонда.

«Фонд провел единственное мероприятие - фестиваль “Журавли” имени Баталова у него на родине, в городе Владимире. Они затеяли тяжбы с недвижимостью, поэтому не хотят с нами больше сотрудничать. А мы - с ними», - рассказал он.

Отвечая на вопрос о том, прекратит ли фонд свое существование, Цивин сказал: «К сожалению».

Ранее нотариус, представляющий интересы Дрожжиной и Цивина, признался, что не присутствовал при подписании договоров о пожизненном содержании, которые подписала вдова Баталова Гитана Леонтенко.