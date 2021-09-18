На Украине захотели отправить флаг страны на Луну

Украина рассчитывает доставить флаг на Луну в 2022 году в ходе первой украинской лунной миссии, которая, согласно сообщениям, должна пройти с британской компанией Spacebit. Такое заявление сделал государственный концерн «Укроборонпром» на своем сайте.

«Старт запланирован на весну 2022 года. Этот полет является первой миссией на спутник Земли с участием Украины. Символической станет доставка флага нашего государства, напечатанного на 3D-принтере из украинского титана», - сказано в заявлении.

Основатель и исполнительный директор компании Spacebit Павел Танасюк отметил, что флаг был изготовлен с использованием специальной технологии безотходного производства.

Ранее, по данным СМИ, на Украине сорвали планы по сборке американских вертолетов UH-1 «Ирокез». На предприятии заявили, что для доставки машинокомплектов нужно пройти ряд разрешительных процедур, которые занимают очень длительное время.