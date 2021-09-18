Явка в первый день выборов в Госдуму превысила 16%

Явка граждан РФ в первый день выборов в Государственную Думу страны оказалась равна 16,85%. Такой показатель, как сообщили в Центральной избирательной комиссии, был зарегистрирован по состоянию на 20:00 по московскому времени.

Такая цифра была подсчитана без учета избирателей, решивших поучаствовать в голосовании дистанционно. Соответствующую информацию сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в рамках выборов в Госдуму 2021 года было отмечено рекордное число человек, желающих принять участие в мероприятии дистанционно. Использовать электронное голосование пожелали пять миллионов человек.