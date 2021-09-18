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Явка в первый день выборов в Госдуму превысила 16%

Анна Берестовая
00:57 18.09.2021
В ЦИК назвали процент явки россиян в первый день выборов в Госдуму.
Явка в первый день выборов в Госдуму превысила 16%
© Фото: Евгений Епанчинцев РИА Новости
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Явка граждан РФ в первый день выборов в Государственную Думу страны оказалась равна 16,85%. Такой показатель, как сообщили в Центральной избирательной комиссии, был зарегистрирован по состоянию на 20:00 по московскому времени.

Такая цифра была подсчитана без учета избирателей, решивших поучаствовать в голосовании дистанционно. Соответствующую информацию сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в рамках выборов в Госдуму 2021 года было отмечено рекордное число человек, желающих принять участие в мероприятии дистанционно. Использовать электронное голосование пожелали пять миллионов человек.

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