Явка в первый день выборов в Госдуму превысила 16%
В ЦИК назвали процент явки россиян в первый день выборов в Госдуму.
© Фото: Евгений Епанчинцев РИА Новости
Явка граждан РФ в первый день выборов в Государственную Думу страны оказалась равна 16,85%. Такой показатель, как сообщили в Центральной избирательной комиссии, был зарегистрирован по состоянию на 20:00 по московскому времени.
Такая цифра была подсчитана без учета избирателей, решивших поучаствовать в голосовании дистанционно. Соответствующую информацию сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в рамках выборов в Госдуму 2021 года было отмечено рекордное число человек, желающих принять участие в мероприятии дистанционно. Использовать электронное голосование пожелали пять миллионов человек.