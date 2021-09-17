Рекордные показатели: как проходит первый день выборов в Госдуму

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила последние данные о голосовании на выборах в Госдуму. Далее она связалась с регионами, где первый день голосования уже подходит к концу.

Проголосовать на выборах можно дистанционно с помощью приложения «Мобильный избиратель» либо через портал госуслуг. Уже зафиксировано рекордное количество человек, желающих проголосовать электронно, это порядка пяти миллионов человек.

Все проходит в штатном режиме несмотря на DDOS-атаки на цифровую инфраструктуру выборов, 50% их пришлось из США, Германии и Украины. Но, к счастью, атаки предотвратили. В Госдуме в комиссии по расследованию фактов во внутренние дела России передали данные в ЦИК об организациях иноагентов, получивших финансирование для дискредитации результатов выборов.

Иностранные наблюдатели, их зарегистрировано более 400 тысяч, отметили, что Россия - лидер в выборных технологиях. Число граждан, проголосовавших онлайн в столице, близится к миллиону. Среди них - председатель правительства России Михаил Мишустин. Интересно, что на этих выборах избиратели онлайн-голосования имеют право изменить свое решение.

В шести регионах России явка на онлайн-голосование составила 30%. По прогнозам, к концу первого дня явка на электронное голосование составит порядка 80%. Уже за первые 45 минут электронно смогли проголосовать более 10% избирателей.

Ранее на выборах в Госдуму проголосовали командующие войсками военных округов и флотов.