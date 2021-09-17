Набиуллина оценила перспективу замены доллара другими валютами

Роль доллара и на российском, и на глобальном рынке пока высока, однако интерес к этой валюте будет шаг за шагом снижаться в пользу других, в частности евро. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«В 2018 году мы достаточно существенно меняли структуру ЗВР и уменьшили долю доллара, учитывая не только экономические, финансовые соображения, но и геополитические, в том числе санкционные риски», - заявила глава ЦБ в интервью РБК.

Бизнес, по словам Набиуллиной, также постепенно переходит на другие валюты - доля контрактов в евро шаг за шагом, но все же увеличивается, что, в свою очередь, будет постепенно влиять и на структуру спроса на валютных рынках, в том числе, возможно, и на глобальном. Однако для этого нужно время.

«..Роль доллара в номинации долгов, роль доллара в номинации контрактов еще очень большая. Такие вещи не случаются резко. Они требуют многих лет, доверия к другим резервным валютам», - отметила Набиуллина.

Ранее глава ЦБ РФ оценила вероятность наступления мирового финансового кризиса - она считает, что в ближайшее время вероятность его прихода является крайне низкой.