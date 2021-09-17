Глава ЦБ РФ оценила вероятность наступления мирового финансового кризиса

В ближайшее время вероятность прихода мирового финансового кризиса является крайне низкой. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина, подметив, что ЦБ рассматривал соответствующий прогноз для 2023 года исключительно как необходимый условный сценарий.

«Это ни в коем случае нельзя рассматривать, как какое-то предсказание кризиса», - указала она.

Глава Центробанка объяснила, что коронавирусный кризис не связан с экономическим циклом. Она также подметила, что в описании возможных вариантов развития событий в этом году был изменен стандартный подход, который обычно предполагал формирование плохого, среднего и хорошего сценария. В таких ситуациях направленность варьировалась в зависимости от цен на нефть.

Набиуллина добавила в интервью РБК, что предугадать точное развитие ситуации невозможно, однако в Банке России работают над тем, чтобы продемонстрировать возможное поведение кредитно-денежной сферы при реализации различных рисков. Это, по замечанию главы ЦБ, позволяет представить определенную предсказуемость участникам рынка.