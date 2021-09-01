Первый полет самолета с двигателем Aurus назначен на конец года

Винтовой самолет Як-18Т, оборудованный двигателем АПД-500, впервые взлетит в конце 2021 - начале 2022 года. Об этом заявил генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова Михаил Гордин. Он отметил, что новый двигатель создан на основе автомобильного Aurus.

«Осенью установим его (двигатель - прим.ред.) на Як-18Т и начнем пробежки. Потом подлеты. В конце этого – начале следующего года самолет выполнит первые полеты», - цитирует слова Гордина РИА Новости.

Также, по словам гендиректора, идет работа над проектом «Циркач» - версия двигателя для акробатических легких самолетов. Первые полеты с данными моделями двигателей состоятся в следующем году.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, что сроки начала поставок водородных автомобилей марки Aurus уже обозначен. Опытная эксплуатация автомобиля начнется в 2023 году.