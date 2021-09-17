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Глава ЦБ РФ считает, что в стране недостаточный уровень вакцинации

Кира Тило
04:42 17.09.2021
Эльвира Набиуллина заявила, что в России недостаточный уровень вакцинации жителей.
Глава ЦБ РФ считает, что в стране недостаточный уровень вакцинации
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина считает, что уровень вакцинации в стране является недостаточным. По ее мнению, чем выше уровень вакцинации, тем меньше негативных последствий от штаммов.

«На мой взгляд, конечно, уровень вакцинации (в России - прим. ред.) недостаточный. Даже не столько с точки зрения влияния на экономику - в принципе вакцинация нужна для того, чтобы защитить здоровье. Если говорить об экономических эффектах, я считаю, что, чем выше уровень вакцинации, тем это более позитивно для экономического роста. Меньше рисков возможных локдаунов, потому что меньше может быть негативных последствий даже от новых штаммов», - считает глава ЦБ.

Также Набиуллина отметила в интервью РБК, что высокий уровень вакцинации дает уверенность инвесторам в отсутствии локдауна. В связи с этим, по мнению главы Банка России, вакцинация влияет на инвестиционную активность.

Эльвира Набиуллина также оценила вероятность наступления мирового финансового кризиса. По ее мнению, в ближайшее время вероятность его прихода является крайне низкой.

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