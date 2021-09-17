В ДТП под Воронежем погиб ребенок и четверо взрослых

В Панинском районе Воронежской области произошло столкновение двух легковых автомобилей с грузовиком. В результате аварии четверо взрослых и один ребенок погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Наталью Куликову.

«На автодороге Р-298 в Панинском районе, по предварительным данным, произошло столкновение трех транспортных средств: стоящих автомобилей „Вольво“ и „Форд Фьюжн“, а также движущегося в направлении города Анна грузового автомобиля, осуществляющего перевоз подсолнечника. В результате ДТП погибли пять человек, двое пострадавших. По предварительной информации, среди погибших ребенок в возрасте 6-7 лет», - сообщила Куликова.

Ранее в Калужской области грузовик столкнулся с автобусом, в котором находилось 12 человек. По предварительной информации, 11 человек пострадали, трое из них погибли.