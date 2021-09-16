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В МЧС сообщили о трех погибших в аварии с автобусом и грузовиком под Калугой

Елизавета Потейчук
21:25 16.09.2021
По данным МЧС, в ДТП 11 человек пострадали, трое из них скончались.
В МЧС сообщили о трех погибших в аварии с автобусом и грузовиком под Калугой
© Фото: 40.mchs.gov.ru
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На автомобильной дороге «Медынь-Гусево-Гереево» Калужской области КамАЗ столкнулся с автобусом, в котором находилось 12 человек. По предварительной информации, 11 человек пострадали, трое из них погибли, сообщает МЧС.

На место происшествия выехали оперативные службы. Спасатели провели деблокировку пострадавших, задействовано 43 человека и 21 единица спецтехники.

Ранее на Кубани в аварию попал междугородний автобус. Семь человек пострадали.

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