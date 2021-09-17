Дайверы РГО установили новый мировой рекорд погружения в горной реке

Подводные пловцы РГО установили новый мировой рекорд глубоководного погружения в горной реке Белой с двумя разнонаправленными течениями. Дайверы опустились на глубину 15,3 метра в Хаджохской теснине в Адыгее.

Течение Белой в этом месте бывает настолько мощным, что зачастую проблематично бывает даже просто зайти в реку. С виду водная гладь кажется спокойной, однако такое погружение можно назвать экстремальным. Так, первое впечатление тут совсем обманчиво - дно схоже с лабиринтов, а в толще воды - непредсказуемые течения.

За 30 минут Эрнст Антонов и Серафима Дьяконова из Новороссийска в условиях минимальной видимости прошли вдоль дна 150 метров и опустились на глубину 15,3 метра. Эта глубина сравнима с высотой шестиэтажного дома. В момент погружения температура воды составляла ниже десяти градусов по Цельсию.

Краснодарский аквалангист готовился к рекордному погружению несколько лет. Около года назад он смог обследовать подводный участок длиной около 80 метров выше по течению реки. Тогда он опустился на глубину 13,9 метра.

Хаджохская теснина — природный памятник, красотой которого обычно наслаждаются только сверху. Однако как оказалось, на глубине виды еще более впечатляющие: массивные гроты, каменные колодцы, рельефное дно. Под толщей воды скрыт величественный каньон. Все это дайверы сняли на камеру, и теперь увидеть подводную часть уникального природного объекта их глазами сможет каждый.

«Пока еще осознание не пришло, но главное - мы это сделали, мы вышли», - поделилась своими эмоциями Серафима Дьяконова, ставшая первой девушкой в стране, совершившей такое погружение.

Дайверы планируют и далее продолжить изучение подводной части Хаджохской теснины. Они постараются найти и поднять на поверхность артефакты, способные открыть новые страницы истории народов Кавказа.