Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Медведев назвал отличительную черту Меркель

Валентина Пескова
20:40 17.09.2021
Замруководителя Совбеза РФ в интервью немецкой Deutsche Welle коснулся темы ухода федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая готовится сложить свои руководящие полномочия.
Медведев назвал отличительную черту Меркель
© Фото: Aleksey Nikolskyi Kremlin Pool Globallookpress
Читайте нас на:

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель - это очень рациональный и прагматичный канцлер Германии, которая всегда умела и умеет слушать собеседника. Так охарактеризовал покидающую свой пост главы страны замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев отметил, что с Меркель ему всегда было комфортно общаться, даже если стороны занимали разные позиции.

«У нее есть хорошая, на мой взгляд, черта для переговорщика и политического деятеля вообще. Во-первых, она умеет слушать. Во-вторых, она умеет сдерживаться. Мне кажется, для политика это вообще неплохая черта», - заявил политик в интервью Deutsche Welle.

Медведев также отметил, что Меркель всегда занимала прогерманскую позицию с учетом союзнических обязательств. Поэтому в том, что между Россией с Европой началось ухудшение отношений, виновата не Германия, а Вашингтон.

Замруководителя Совбеза РФ, который с 2008 по 2012 находился на посту президента России отметил, что в период, когда в Киеве в 2014 году произошел государственный переворот, именно жесткая позиция США, которая свелась к давлению на европейские страны, «привела к тому, что наши отношения стали портиться и закончились введением взаимных санкций».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:40 В стране и мире
Медведев назвал отличительную черту Меркель
19:58 В стране и мире
Глава СК поручил организовать проверку по факту атак на системы онлайн-голосования
18:37 В стране и мире
Видео
«Это настоящая катастрофа»: Великобритания столкнулась с проблемами после выхода из ЕС
16:19 В стране и мире
Видео
Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах депутатов Госдумы
14:57 В стране и мире
Видео
В МВД раскрыли подробности задержания атаковавшего отдел полиции в Лисках
Популярное
Видео
ВКС России запустили новую противоракету системы ПРО на полигоне Сары-Шаган: видео
Видео
Шойгу подарил свою фуражку ребенку, мечтающему стать десантником
Задержан подозреваемый в нападении на отдел полиции под Воронежем
Видео
Родственник жестоко убитой под Воронежем семьи назвал возможную причину конфликта
Видео
Опубликованы кадры подрыва двери отделения полиции под Воронежем
Видео
К атакованному отделению полиции под Воронежем прибыли взрывотехники ФСБ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.