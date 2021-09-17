Первые российско-нидерландские межведомственные консультации по кибербезопасности прошли в Гааге

Первые российско-нидерландские межведомственные консультации по вопросам обеспечения безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий состоялись в Гааге. Заседание включило в себя широкий спектр тем, касающихся обеспечения кибербезопасности на глобальных и региональных площадках и двустороннем треке.

«Стороны констатировали необходимость предотвращения конфликтов и недопущения любого рода конфронтаций в ИКТ-среде, использования ИКТ в мирных целях, укрепления международного сотрудничества в области противодействия информационной преступности», - сообщается на сайте МИД России.

Во время заседания российская делегация презентовала проект конвенции по противодействию использованию ИКТ в преступных целях. Его официально внесли в нашей стране как национальный вклад в профильный спецкомитет ООН. С российской стороны выступили представители МИД, МВД, Минобороны, Минюста, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и ФСО.

На консультациях российскую делегацию возглавил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, чрезвычайный и полномочный посол Андрей Крутских. С нидерландской стороны главенствующую роль сыграл посол по особым поручениям по вопросам политики безопасности и кибервопросам МИД Нидерландов Н.Йаарсма.

Представители стран также обсудили национальные подходы к вопросам технологического развития такие как применение искусственного интеллекта и обработка большого объема данных.

Ранее Россия предложила ООН расширить «номенклатуру» киберпреступлений. В проекте о противодействии киберпреступности описаны 23 разновидности правонарушений.