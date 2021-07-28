Россия предложила ООН расширить «номенклатуру» киберпреступлений

РФ предложила ООН выделить на международном уровне 23 состава киберпреступлений вместо девяти существующих. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Петр Городов.

Генпрокуратура во вторник, 27 июля, внесла в специальный комитет ООН проект конвенции о противодействии использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях. В Вене его представил Петр Городов.

По его словам, в проекте, в частности, нашли отражение 23 состава преступлений, включая несанкционированный доступ к персональным данным, незаконное распространение фальсифицированных лекарственных средств и медицинских изделий, терроризм, экстремизм, реабилитация нацизма, незаконный оборот наркотиков, оружия, вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.

«Все самое актуальное в мире киберпреступности», – уточнил Городов в интервью РИА Новости.

Он добавил, что Будапештская конвенция Совета Европы устарела, так как была разработана с 1997 по 2001 годы, в нее были включены только девять составов преступлений.