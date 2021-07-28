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Россия предложила ООН расширить «номенклатуру» киберпреступлений

Анна Касаткина
03:36 28.07.2021
В проекте новой конвенции о противодействии киберпреступности описаны 23 разновидности правонарушений.
Россия предложила ООН расширить «номенклатуру» киберпреступлений
© Фото: pixabay
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РФ предложила ООН выделить на международном уровне 23 состава киберпреступлений вместо девяти существующих. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Петр Городов.

Генпрокуратура во вторник, 27 июля, внесла в специальный комитет ООН проект конвенции о противодействии использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях. В Вене его представил Петр Городов.

По его словам, в проекте, в частности, нашли отражение 23 состава преступлений, включая несанкционированный доступ к персональным данным, незаконное распространение фальсифицированных лекарственных средств и медицинских изделий, терроризм, экстремизм, реабилитация нацизма, незаконный оборот наркотиков, оружия, вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.

«Все самое актуальное в мире киберпреступности», – уточнил Городов в интервью РИА Новости.

Он добавил, что Будапештская конвенция Совета Европы устарела, так как была разработана с 1997 по 2001 годы, в нее были включены только девять составов преступлений.

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