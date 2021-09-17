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Глава СК поручил организовать проверку по факту атак на системы онлайн-голосования

Елизавета Потейчук
19:58 17.09.2021
Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК РФ провести процессуальную проверку по случаю данных атак.
Глава СК поручил организовать проверку по факту атак на системы онлайн-голосования
© Фото: pixabay.com
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В первый день выборов в Госдуму на ресурсы онлайн-голосования были совершены DDOS-атаки из-за рубежа. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту данных кибернападений.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации организовать по данному факту процессуальную проверку с привлечением имеющих соответствующий опыт специалистов отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий», - сообщается на сайте СК РФ.

Ранее стало известно о подробностях первого дня голосований в думских выборах. Количество желающих голосовать онлайн растет.

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