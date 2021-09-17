В стране и мире Глава СК поручил организовать проверку по факту атак на системы онлайн-голосования Елизавета Потейчук Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК РФ провести процессуальную проверку по случаю данных атак. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: В первый день выборов в Госдуму на ресурсы онлайн-голосования были совершены DDOS-атаки из-за рубежа. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту данных кибернападений. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации организовать по данному факту процессуальную проверку с привлечением имеющих соответствующий опыт специалистов отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий», - сообщается на сайте СК РФ. Ранее стало известно о подробностях первого дня голосований в думских выборах. Количество желающих голосовать онлайн растет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика