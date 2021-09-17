Командующие войсками военных округов и флотов проголосовали на выборах в Госдуму

Командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ, сообщает пресс-служба округа.

Бюллетени для голосования командующий получил в Ростове-на-Дону по месту регистрации. Также на избирательный участок прибыли представители командования ЮВО, офицеры штаба округа и военнослужащие Ростовского гарнизона.

Военнослужащие округа голосуют на участках по месту регистрации. 25 избирательных участков развернуто на территории воинских частей, в том числе семь - на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии и один на спасательном буксире Черноморского флота «Капитан Гурьев».

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев голосовал в Санкт-Петербурге. Командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Геннадий Жидко, находясь в Москве, воспользовался правом волеизъявления на избирательном участке в столице.

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц проголосовал в главной базе Тихоокеанского флота во Владивостоке. Командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов принял участие в голосовании на избирательном участке в Центре культуры и искусств в Севастополе.

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов тоже поучаствовал участие в выборах. Свой голос он отдал на избирательном участке в калининградском лицее.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в голосовании. Также на избирательные участки пришли начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов, замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Сегодня стартовало голосование на выборах в Госдуму РФ. Оно будет идти с 17 по 19 сентября.