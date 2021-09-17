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Ученые собрались воскресить мамонтов и заселить ими сибирскую тундру

Светлана Иванова
Елена Сивонен
18:01 17.09.2021
Американские исследователи объявили о планах по воскрешению шерстистых мамонтов на основе ДНК слонов.
Ученые собрались воскресить мамонтов и заселить ими сибирскую тундру
© Фото: Andreas Arnold, dpa, Globallookpress
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Группа американских ученых и предпринимателей объявила о планах по возвращению к жизни шерстистых мамонтов. Для этого хотят применить технологии генной инженерии и использовать ДНК мамонтов и слонов.

Генетики и биологи намерены вывести первого детеныша в течение шести лет, а затем создать целую популяцию. После чего ученые планируют заселить мамонтами сибирскую тундру, чтобы затормозить темпы глобального потепления.

Возглавляет группу исследователей генетик Джордж Черч. Идея оживить мамонтов у него возникла в 2019 году, когда биолог побывал в Плейстоценовом парке в России. Сегодня в заказнике располагаются огромные участки мха, которые тысячи лет назад были травянистой степью. Пастбища ледникового периода поддерживали мамонты, вытаптывая снег.

«На пастбищах животные вытаптывают снег зимой. За счет этого почва лучше промерзает и становится холоднее. Меньше метана из сухих почв выделяется. Если ввести в экосистему мамонта, то можно говорить о том, что экосистема будет лучше», - рассказал директор Плейстоценового парка Никита Зимов.

Плейстоценовый парк представляет собой масштабный проект, над которым ученые работают больше 30 лет. На территории создается высокопродуктивная экосистема, аналог «мамонтовой степи». Состояние пастбищ в парке поддерживают бизоны, зубры, яки, но не мамонты.

Однако ряд экспертов считают научный стартап американцев фантастикой.  

«Те живые существа, которые будут получены, не будут ни слонами, ни мамонтами, совершенно точно. Они не будут размножаться естественным путем... Нет среды, в которой обитали мамонты, она исчезла вместе с концом ледникового периода», - подчеркнул старший научный сотрудник Палентологического института РАН Евгений Мащенко.

По словам биолога Джека Ценга, новое животное будет не столько мамонтом, сколько генетически модифицированным слоном. Ученый отметил, что предугадать, какое влияние на окружающую среду окажет возрождение подобного зверя, невозможно.

На словах идея воскресить мамонтов кажется очень простой. Для клонирования гиганта понадобится удалить ДНК из яйцеклетки слона, заменив ее на ДНК мамонта.

Однако, как утверждают некоторые ученые, брать материал, гены, которые дадут новому животному шерсть и слой жира для выживания в Арктике, неоткуда. Ядра клеток мамонтов давно разрушены. Если же их создавать искусственно, неизвестно, какими будут последствия.

«Так как мамонты вымерли довольно давно, мы точно не знаем, каким он в итоге получится. Кроме того, воссозданный мамонт может отличаться от того, что когда-то существовал на Земле из-за участия слона в его появлении. Мы не знаем абсолютно точно, какое поведение было характерно для мамонтов. Соответственно, не можем предсказать, как будет себя вести воссозданный экземпляр», - отметил блогер, популяризатор науки Джон Бура.

И хотя у идеи воскресить древнее животное много противников, в одном ученые сходятся: появление мамонта станет важным научным достижением, новым этапом генетических исследований.

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