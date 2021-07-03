Ученые назвали неожиданную версию гибели мамонтов

Версия о том, что мамонты вымерли от рук первобытных людей, долгое время считавшаяся единственно верной, на самом деле ошибочна. К такому выводу пришли ученые из Финляндии, Великобритании и Испании.

В их исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Ecology & Evolution, сказано, что мамонты вымерли в конце последнего ледникового периода. Сразу после этого глобально снизилась численность популяции слонов. И подобная катастрофа длилась миллионы лет. Ученые считают, что причина этому - изменение климата.

По словам исследователей, сейчас слоны представлены только тремя видами, а раньше их было гораздо больше.

Ученые выявили окончательные пики вымирания хоботных: 2,4 миллиона лет назад для Африки, 160 000 для Евразии и 75 000 лет назад для Америки.

«Важно отметить, что эти возрасты не определяют точные сроки вымирания, а скорее указывают на моменты времени, в которые хоботные на соответствующих континентах подвергались более высокому риску вымирания», — заявили исследователи.

Отмечается, что вывод ученые сделали после анализа всех имеющихся экспонатов мастодонтов и мамонтов мировых музеев.