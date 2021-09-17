В Махачкале с симптомами острой кишечной инфекции госпитализированы 30 человек
С признаками острой кишечной инфекции в Махачкале госпитализированы 30 человек, 20 из которых - дети. Состояние пострадавших преимущественно средней тяжести.
«17 сентября в перепрофилированный инфекционный стационар ГБУ РД "Республиканский кожно-венерологический диспансер" с признаками острой кишечной инфекции (ОКИ) госпитализировано 30 человек, в том числе 20 детей. Состояние всех пострадавших преимущественно средней степени тяжести», - сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.
Специалисты управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан в срочном порядке начали проводить лабораторные исследования, чтобы установить причинно-следственные связи возникновения вспышки инфекции и ликвидации ее очага.
Ранее в Махачкале от распыления перцового баллончика отравились более 20 школьников. Трое из пострадавших находятся в реанимации.