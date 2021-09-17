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Владелец 500-летнего дома нашел под ним таинственные туннели

Светлана Иванова
16:12 17.09.2021
Разобрав книжный шкаф, мужчина нашел скрытое помещение с секретным проходом, из которого можно попасть в различные подземные коридоры, лестницу и комнаты.
Владелец 500-летнего дома нашел под ним таинственные туннели
© Фото: freddygoodall, tiktok
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Житель Сассекса в Великобритании нашел в своем доме секретные туннели со старинным артефактами. Речь идет о Фредди Гуддолле, который является владельцем 500-летнего жилища. Британец на своем канале в Tiktok поделился историей своего дома.

Молодой человек заметил на старых изображениях жилья фотографию с дверным проемом в библиотеке, которая была пристроена в 19 веке. Тогда Гуддолл разобрал книжный шкаф и нашел скрытое помещение с секретным проходом. Из него можно попасть в различные подземные коридоры, лестницу и комнаты.

По мнению молодого человека, помещения служили для «незаметного» перемещения по дому слуг в 1800-х годах.

Также была обнаружена кирпичная стена с загадочными именами и датами, старинный сейф, в котором хранились  письма и книги о доме. Кроме того, Гуддолл обнаружил старые школьные учебники и парты, которые использовались в начале прошлого века, поскольку когда-то в здании  находилось учебное заведение, а также различные бытовые предметы.

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