Таинственное сооружение времен Римской империи найдено в Британии

На территории Великобритании вблизи находящегося на берегу моря города Скарборо во время археологической экспедиции были откопаны руины виллы и термы. По мнению исследователей, найденные здания принадлежат временам Римской империи.

Как указали специалисты, обнаруженные культурные памятники являются одной из самых «фантастических находок» за все время археологических исследований в стране. До этого подобных сооружений в Британии никогда не находили.

Руины включают в себя крупный комплекс построек с центральным помещением округлой формы, к которому ведут несколько залов. Вероятнее всего, шикарные помещения предназначались для проживания аристократии, либо для осуществления религиозных практик.

«Мы и не мечтали обнаружить на этом месте что-то подобное», - цитирует специалиста по памятникам древности Кейт Эмерик The Yorkshire Post.

Археологи продолжат изучать окрестности обнаруженных руин. Также перед учеными теперь стоит задача понять, как грандиозная вилла внезапно оказалась на столь отдаленном расстоянии от остальных римских центров.

Ранее специалисты из Александрийского университета в Египте нашли огромное количество артефактов, являвшихся частью груза корабля XVIII века. Также были обнаружены фрагменты самого судна, затонувшего в Красном море.