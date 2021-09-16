Правительство Эстонии разрешило привитым в РФ посещать общественные места без ограничений

Зарубежные сертификаты о вакцинации, включая российские, можно будет предъявлять в Эстонии для посещения общественных мест без соблюдения коронавирусных ограничений. О том, что документы о вакцинации российскими препаратами теперь действительны на территории их страны, сообщили в департаменте здоровья Эстонии.

«Полностью вакцинированные люди с действительным сертификатом о прививках в течение года после вакцинации также могут принимать участие во всех мероприятиях в Эстонии, где применяется проверка сертификата о вакцинации», - цитирует ТАСС главу пресс-службы департамента здоровья Имре Кааса.

При этом в департаменте сделали ремарку, что прививка, сделанная в России, «не будет давать права на получение сертификата о вакцинации в ЕС».