В США попросили не беспокоиться из-за кашля Байдена

Часто замечаемый за американским лидером Джо Байденом во время всевозможных официальных мероприятий кашель не должен вызывать тревогу. Такое заявление сделала пресс-секретарь президента Джен Псаки на брифинге в Белом доме.

«У нас есть доктор, который ездит с ним», - заверила она.

Псаки объяснила, что медицинский специалист следит за состоянием главы государства и проводит осмотры в случае необходимости. Она также подметила, что причин, из-за которых у человека может появиться необходимость прочистить горло - большое множество. По словам пресс-секретаря, кашель может возникать, к примеру, при легкой простуде и в принципе является нередким для политиков.

«Не думаю, что это повод для беспокойства», - цитирует Псаки ТАСС.

Ранее президент США сообщил, что история о якобы сделанным им главе КНР Си Цзиньпину предложении провести очный саммит, которое тот будто бы отверг, не соответствует действительности. До этого подобная информация публиковалась крупной прессой.