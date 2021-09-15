СМИ: Байден заявил, что лидер КНР не отказывался от встречи с ним

Американский лидер Джо Байден опроверг распространяемую прессой информацию об отказе главы Китая Си Цзиньпина от проведения совместного очного саммита.

До этого газета Financial Times, ссылаясь на источник, сообщила, что президент Соединенных Штатов Байден во время телефонного разговора якобы сделал лидеру КНР предложение, касающееся проведения саммита. На это Си Цзиньпин будто бы ответил отказом, отметив, что Вашингтону следует выбрать более мягкую риторику в отношении Китая.

Однако, по данным агентства Reuters, Джо Байден сообщил журналистам, что публикации с описанием вышеизложенной ситуации не соответсвуют действительности.