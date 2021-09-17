ВС РФ приняли на вооружение боеприпас для защиты бронетехники от высокоточного оружия

Новый аэрозольный боеприпас для защиты от высокоточного оружия, который повысит живучесть бронетехники на поле боя, приняла на вооружение российская армия. Его калибр составляет 76 миллиметров, длина - 290 миллиметров, а вес - 1,8 килограмма.

Как сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех», над проектом работали сотрудники Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения.

При возникновении угрозы боеприпас 3ВД35 выстреливает и создает завесу аэрозольных помех, которые «ослепляют» системы наведения летящих в сторону бронетехники высокоточных боеприпасов, после чего те уже не смогут попасть точно в цель.

«Разработка "прикрывает" технику как от высокоточных авиационных средств поражения, барражирующих боеприпасов, так и от ракет противотанковых ракетных комплексов третьего поколения, включая комплексы Javelin», - приводит пресс-служба слова индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхана Оздоева.

Он отметил, что новой разработкой уже интересуются потенциальные заказчики из-за рубежа.