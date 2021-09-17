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ВС РФ приняли на вооружение боеприпас для защиты бронетехники от высокоточного оружия

Андрей Аркадьев
13:27 17.09.2021
При возникновении угрозы боеприпас 3ВД35 выстреливает и создает завесу аэрозольных помех.
ВС РФ приняли на вооружение боеприпас для защиты бронетехники от высокоточного оружия
© Фото: Минобороны России
Танк Т-72Б3
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Новый аэрозольный боеприпас для защиты от высокоточного оружия, который повысит живучесть бронетехники на поле боя, приняла на вооружение российская армия. Его калибр составляет 76 миллиметров, длина - 290 миллиметров, а вес - 1,8 килограмма.

Как сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех», над проектом работали сотрудники Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения.

При возникновении угрозы боеприпас 3ВД35 выстреливает и создает завесу аэрозольных помех, которые «ослепляют» системы наведения летящих в сторону бронетехники высокоточных боеприпасов, после чего те уже не смогут попасть точно в цель.

«Разработка "прикрывает" технику как от высокоточных авиационных средств поражения, барражирующих боеприпасов, так и от ракет противотанковых ракетных комплексов третьего поколения, включая комплексы Javelin», - приводит пресс-служба слова индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхана Оздоева.

Он отметил, что новой разработкой уже интересуются потенциальные заказчики из-за рубежа.

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