В России создан новый боеприпас для защиты от высокоточного оружия

В России создан новый боеприпас для защиты бронетехники от высокоточного оружия.

Устроен он так - в случае возникновения угрозы экипаж отстреливает специальный защитный снаряд, который окутывает машину слоем аэрозольно-дипольных помех.

«Боеприпас сможет применяться в составе оборонительного вооружения существующих и перспективных образцов бронетехники в любых климатических условиях. Изделие будет впервые продемонстрировано военным на форуме «Армия-2021», государственные испытания завершатся в текущем году. Использование нового боеприпаса в комплексе с современными средствами радиоэлектронной борьбы повысит выживаемость бронетехники на поле боя. Уверены, что новинка будет востребована на экспортных рынках», - рассказали в Ростехе.

Защитный слой ослепит системы наведения летящих в сторону бронетехники высокоточных боеприпасов, после чего те уже не смогут попасть точно в цель. Ожидается, что эта новинка повысит живучесть бронетехники на полях сражений.

Калибр нового боеприпаса - 76 миллиметров, а масса достигает 2,8 килограмм. Плотность комбинированной завесы увеличена в 1,5 раза по сравнению с аналогичными изделиями. Она обеспечивает защиту от боеприпасов с оптическим, тепловым, радиолокационным и лазерным наведением.