Убийство Пушкина и Гончаровой раскрыто в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге была убита супружеская пара. Муж и жена являлись однофамильцами известного русского поэта Александра Пушкина и его супруги Натальи Гончаровой. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», тела погибших с многочисленными ножевыми ранениями нашли в собственной квартире дома по адресу: Рябовское шоссе, 117.

В убийстве петербуржцев заподозрили их друга Сергея Голованова. По версии следователей, Павел Пушкин и Марина Пушкина (в девичестве Гончарова) распивали с Головановым алкогольные напитки. В процессе застолья произошел конфликт, который вылился в драку. В результате нетрезвый друг нанес Пушкину около девяти ударов, супруга получила 16 ножевых ранений. Оба погибли мгновенно и были обнаружены только через 10 дней после происшествия.

Двадцатипятилетний Голованов в совершении преступления признался.