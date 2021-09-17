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Убийство Пушкина и Гончаровой раскрыто в Санкт-Петербурге

Светлана Иванова
12:27 17.09.2021
Супруги, которые являлись однофамильцами поэта Александра Пушкина и Натальи Гончаровой, получили множественные ножевые ранения и умерли мгновенно.
Убийство Пушкина и Гончаровой раскрыто в Санкт-Петербурге
© Фото: СК РФ
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В Санкт-Петербурге была убита супружеская пара. Муж и жена являлись однофамильцами известного русского поэта Александра Пушкина и его супруги Натальи Гончаровой. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», тела погибших с многочисленными ножевыми ранениями нашли в собственной квартире дома по адресу: Рябовское шоссе, 117.

В убийстве петербуржцев заподозрили их друга Сергея Голованова. По версии следователей, Павел Пушкин и Марина Пушкина (в девичестве Гончарова) распивали с Головановым алкогольные напитки. В процессе застолья произошел конфликт, который вылился в драку. В результате нетрезвый друг нанес Пушкину около девяти ударов, супруга получила 16 ножевых ранений. Оба погибли мгновенно и были обнаружены только через 10 дней после происшествия.

Двадцатипятилетний Голованов в совершении преступления признался.

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