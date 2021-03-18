Россияне назвали самого любимого поэта

В числе отечественных и зарубежных поэтов самым популярным среди россиян является Сергей Есенин. Это определил опрос пользователей крупнейшего книжного сервиса. В нем приняли участие более двух тысяч человек.

На втором месте - Александр Пушкин. За него проголосовали 43% участников опроса, что на 8% меньше, чем за Есенина.

Третье место досталось одной из выдающихся поэтесс Серебряного века Анне Ахматовой. За нее проголосовали 42% респондируемых.

Пятерку рейтинга замкнули английский поэт Уильям Шекспир (41% голосов) и поэтесса Марина Цветаева (38% голосов).

О своих любимых стихотворениях поведали 71% опрошенных. Так, лидирующие позиции заняло стихотворение Сергея Есенина «Ты меня не любишь, не жалеешь...». Среди наиболее часто упоминаемых также произведение Эдуарда Ачалова «Я могу тебя очень ждать» и стихотворение Михаила Лермонтова «Я не унижусь пред тобою».