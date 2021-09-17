Замминистра обороны РФ Евкуров проголосовал на выборах в Госдуму

Замглавы российского военного ведомства Юнус-Бек Евкуров принял участие в голосовании на выборах в Госдуму. Он проголосовал на избирательном участке в Рязани, на котором также голосует личный состав Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени В.Ф. Маргелова.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в голосовании. Также на избирательные участки пришли начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов, замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Сегодня стартовало голосование на выборах в Госдуму РФ. Оно будет идти с 17 по 19 сентября.