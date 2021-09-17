Россия направила порядка трех триллионов рублей на поддержку граждан во время пандемии

Россия направила порядка трех триллионов рублей на поддержку населения во время пандемии. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Это, чтобы было понятно в сравнительных величинах, более 4,5% ВВП нашей страны», - отметил глава государства.

Как он пояснил, денежные средства пошли на сохранение рабочих мест и доходов граждан, а также инвестиционного климата. Более того, была оказана помощь регионам, конкретным людям, семьям с детьми, предпринимателям.

Ранее в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что пандемия COVID-19 показала людям, что именно здоровье и человеческое общение представляют высшую ценность.