Путин перечислил главные уроки пандемии коронавируса

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что пандемия COVID-19 показала людям, что именно здоровье и человеческое общение представляют высшую ценность.

«Самое главное заключается в том, что мы осознали, что является высшей ценностью - это здоровье и человеческое общение. Вот нам всем этого не хватало и до сих пор не хватает в период пандемии. Мы поняли, что здоровье и человеческое общение является нашей высшей ценностью. Исходя из этого мы должны строить нашу жизнь в ближайшем будущем и на более отдаленную перспективу», - заявил глава государства.

По словам Владимира Путина, пандемия коронавируса показала, насколько каждый человек уязвим.

«Мы осознали роль, значение науки высоких технологий и объединения усилий в преодолении общих кризисов. Мы поняли, что, только объединяя усилия, мы можем добиваться нужных нам результатов... Пандемия, безусловно, подтолкнула высокотехнологичные и перспективные виды производства и то, что определяет и будет определять прогресс в ближайшее время, имею в виду искусственный интеллект, информационные технологии и так далее», - сказал российский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2021 поручил кабинету министров до конца июня текущего года проработать вопрос об организации платной вакцинации от COVID-19 в России для иностранцев.