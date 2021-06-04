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Путин перечислил главные уроки пандемии коронавируса

Анна Назайкина
18:08 04.06.2021
По словам Владимира Путина, ситуация с COVID-19 позволила людям осознать важность здоровья и человеческого общения, а также роль науки и высоких технологий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что пандемия COVID-19 показала людям, что именно здоровье и человеческое общение представляют высшую ценность.

«Самое главное заключается в том, что мы осознали, что является высшей ценностью - это здоровье и человеческое общение. Вот нам всем этого не хватало и до сих пор не хватает в период пандемии. Мы поняли, что здоровье и человеческое общение является нашей высшей ценностью. Исходя из этого мы должны строить нашу жизнь в ближайшем будущем и на более отдаленную перспективу», - заявил глава государства.

По словам Владимира Путина, пандемия коронавируса показала, насколько каждый человек уязвим.

«Мы осознали роль, значение науки высоких технологий и объединения усилий в преодолении общих кризисов. Мы поняли, что, только объединяя усилия, мы можем добиваться нужных нам результатов... Пандемия, безусловно, подтолкнула высокотехнологичные и перспективные виды производства и то, что определяет и будет определять прогресс в ближайшее время, имею в виду искусственный интеллект, информационные технологии и так далее», - сказал российский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2021 поручил кабинету министров до конца июня текущего года проработать вопрос об организации платной вакцинации от COVID-19 в России для иностранцев.

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