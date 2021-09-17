Шойгу продемонстрировал обложку паспорта с дореволюционной орфографией
Глава военного ведомства голосовал на избирательном участке на территории 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ.
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы. При себе у главы военного ведомства был паспорт, а на нем обложка с дореволюционной орфографией.
Шойгу голосовал на избирательном участке на территории 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ.
Также в голосовании приняли участие начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и первый замминистра обороны России Руслан Цаликов.
Сегодня стартовало голосование на выборах в Госдуму РФ. Оно будет идти с 17 по 19 сентября.