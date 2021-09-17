Шойгу подарил свою фуражку ребенку, мечтающему стать десантником

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проголосовал сегодня на выборах в Госдуму. На выходе из избирательного участка глава военного ведомства сфотографировался со школьниками, которые пришли на голосование вместе со своими родителями.

Шойгу спросил у ребят, кем они хотят стать в будущем. Один из них признался, что мечтает стать десантником. Министр подарил ему свою фуражку.

«Будешь хорошо учиться - будешь генералом!» - сказал Шойгу.

Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.