Шойгу подарил свою фуражку ребенку, мечтающему стать десантником
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проголосовал сегодня на выборах в Госдуму. На выходе из избирательного участка глава военного ведомства сфотографировался со школьниками, которые пришли на голосование вместе со своими родителями.
Шойгу спросил у ребят, кем они хотят стать в будущем. Один из них признался, что мечтает стать десантником. Министр подарил ему свою фуражку.
«Будешь хорошо учиться - будешь генералом!» - сказал Шойгу.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.