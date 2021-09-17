Водитель КамАЗа, протаранивший иномарки под Воронежем, был пьян

Житель Каширского района Воронежской области, который совершил наезд на стоящие после ДТП автомобили «Форд Фьюжн» и «Вольво» на 283-м км федеральной автодороги Р-298 Курск - Саратов, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции по региону. Там уточнили, что в крови 51-летнего мужчины было обнаружено 0,9 мг/л алкоголя.

Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу. Сначала столкнулись легковой автомобиль «Форд Фьюжн» и грузовой «Вольво». Они стояли из-за аварии, когда транспортные средства протаранил КамАЗ с прицепом.

В результате происшествия погибли водитель «Форд Фьюжн» и четыре пассажира, включая трехлетнего ребенка. Пожилая пассажирка иномарки и водитель КамАЗа пострадали и были госпитализированы.