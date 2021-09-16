Вице-премьер Борисов заявил, что начались поставки С-500 военным

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что начались поставки С-500 военным. Об этом сообщает Интерфакс.

«Только-только завершены госиспытания и начались первые поставки этого комплекса», - сказал он журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме.

Борисов отметил, что поставки пока что идут не в полной номенклатуре, которая должна быть сделана по требованию заказчика предприятием «Алмаз-Антей».

Напомним, в июне текущего года президент России Владимир Путин заявил, что системы С-500 вскоре должны заступить на боевое дежурство.