На Камчатке и Чукотке стартовало голосование на выборах в Госдуму

Выборы депутатов Госдумы РФ начались в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. Избирательные участки открылись 17 сентября в 8:00 (в 23:00 16 сентября по московскому времени). Выборы в России будут проходит с 17 по 19 сентября.

Жителям Камчатки предстоит выбрать не только депутатов Госдумы, но и состав заксобрания. Жителям Чукотки помимо выборов в Госдуму необходимо проголосовать о новом составе окружной думы.

Голосование завершится 19 сентября в 21:00 по мск, когда закроются избирательные участки в Калининградской области. Сразу после этого начнется подсчет голосов.

Следом избирательные участки откроются в Сахалинской и Магаданской областях (в 00:00 по московскому времени), Хабаровском крае, Приморье и ЕАО (в 01:00 по московскому времени), в Амурской области, Забайкальском крае и Якутии (в 02:00 по московскому времени).