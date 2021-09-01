Военный вертолет США рухнул в море у Калифорнии

Военный вертолет MH-60S ВМС США потерпел крушение в море недалеко от города Сан-Диего, штат Калифорния. Военные организовали спасательную операцию. На данный момент о причинах крушения не сообщается.

«Вертолет MH-60S, взлетевший с авианосца "Абрахам Линкольн", во время выполнения обычного полета потерпел крушение в море на расстоянии 60 морских миль от побережья Сан-Диего», - говорится в сообщении третьего флота ВМС США.

Ранее в Калифорнии потерпел крушение частный вертолет. По имеющейся информации, сотрудник экстренной службы округа Колуза обнаружил на месте падения машины тела скончавшихся людей.