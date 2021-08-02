Четыре человека погибли при крушении вертолета в Калифорнии

Четыре человека стали жертвами падения частного вертолета в Соединенных Штатах. Инцидент произошел в северной части Калифорнии 2 августа.

О крушении воздушного транспорта сообщил телеканал CBS13 со ссылкой на власти. По имеющейся информации, сотрудник экстренной службы округа Колуза обнаружил на месте падения машины тела скончавшихся людей, находившихся на борту вертолета.

В настоящее время, как указал шериф округа, расследованием деталей случившегося занимается Федеральное управление гражданской авиации, а также Национальный совет по безопасности на транспорте.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае произошло крушение легкомоторного самолета. Судно, на борту которого находились два человека, упало в болотистой местности вблизи села Калинка. Оба человека скончались от полученных в результате катастрофы повреждений.