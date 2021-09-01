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В Нур-Султане вспыхнул торговый центр

Алексей Курильченко
06:49 01.09.2021
В столице Казахстана загорелся крупный торговый центр.
В Нур-Султане вспыхнул торговый центр
© Фото: МЧС РК
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В столице Казахстана Нур-Султане произошел пожар в крупном торговом центре. Для тушения возгорания были привлечены более 70 человек и 19 единиц техники.

«По прибытии пожарных расчетов установлено, что горят торговые бутики, расположенные на верхнем этаже четырехэтажного торгового дома. На месте создан оперативный штаб пожаротушения, пожарные расчеты разделены на два боевых участка», - цитирует ТАСС сообщение МЧС страны.

О площади пожара и пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось о пожаре на складе стройматериалов в Ленинском районе Новосибирска. По предварительным данным погиб один человек.

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