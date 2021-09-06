Дрожащие люстры: жители Иркутской области публикуют кадры землетрясения

Жители Иркутской области публикуют кадры землетрясения, на которых видно, как дрожат люстры. Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 6.2 произошло в районе Восточных Саян на границе Иркутской области и Тувы. Об этом говорилось в сообщении на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

«Оперативное сообщение о сейсмическом событии: широта 53,07, долгота 98,94, магнитуда 6,2. Интенсивность сотрясений в эпицентре: 8,2 балла», - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области, сообщений о разрушениях и пострадавших в связи с землетрясением не поступало.