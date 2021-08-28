Власти опровергли данные о погибшем при пожаре в больнице в Ярославле

Директор департамента здравоохранения Ярославской области Василий Тубашов на брифинге раскрыл подробности происшествия в городской больнице № 3.

«На момент возникновения ЧП в медицинской организации в терапевтическом отделении это, действительно, койки, были перепрофилированы под работу с пациентами с ковид-инфекцией. Эта палата находится рядом с интенсивной терапией, то есть реанимацией. В этой палате есть кислородные точки, но нет аппаратов ИВЛ», - сказал он.

В отделении на момент чрезвычайного происшествия находилось 80 пациентов, добавил Тубашов. В реанимационном отделении находилось 11 пациентов.

Директор депздрава рассказал, что один пациент скончался от коронавирусной инфекции. Он находился в реанимационном отделении. В 21:50 была констатирована смерть. Данный пациент в течение 10 дней находился на аппарате ИВЛ с неблагоприятным прогнозом. Его тело было направлено на судмедэкспертизу.

«На данный момент мы не видим связи чрезвычайного происшествия с гибелью данного пациента», - заявил Тубашов.

Таким образом, по словам представителя, можно сделать вывод о том, что мужчина скончался приблизительно за 20 минут до ЧП.

Напомним, пожар в ярославской больнице для больных с коронавирусом вспыхнул в ночь на пятницу, 28 августа. Из здания эвакуировали более 70 человек.

На место происшествия оперативно прибыли следователи и криминалисты, а также руководство следственного управления. Позже власти региона подтвердили гибель одного человека, однако заявили, что его смерть с пожаром не связана.