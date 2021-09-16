В РФ уличили Запад в двойных стандартах по вопросу о женских правах

Западные страны используют двойные стандартны по вопросу о женских правах на территории Афганистана и анклава в сирийском Идлибе. Такое заявление сделал заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков во время заседания Совбеза.

Он выразил мнение, что права девочек и женщин в Сирии будто бы беспокоят Запад в меньшей степени, чем та же проблема в Афганистане. Зампостпреда заметил, что иностранные коллеги, как ему представляется, что ранее, что сейчас не выказывают должного рвения в сторону защиты сириек.

«Террористам в Идлибе прощают даже тот факт, что... растет количество ранних и детских браков», - цитирует Чумакова ТАСС.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что коалиции НАТО не удалось достигнуть всех поставленных целей в Афганистане. В частности она отметила, что с новыми силами, захватившими власть в стране, будет очень сложно договориться по вопросу прав женщин.