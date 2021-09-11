Меркель высказалась о поставленных целях НАТО в Афганистане

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что коалиция НАТО не достигла всех целей, поставленных в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года. Об этом она заявила на брифинге в Варшаве с польским премьер-министром Матеушем Моравецким.

«Нам пришлось осознать, что мы смогли победить терроризм, который до этого момента угрожал нашей безопасности, но мы не достигли всех целей, которых хотели бы», - сказала Меркель.

Она добавила, что с движением «Талибан*» будет непросто договориться по ряду вопросов, касающихся, в частности, соблюдения прав женщин.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что новый кризис в Афганистане связан с попытками США навязать свои ценности. Президент РФ отметил, что в целом обстановка в мире не становится менее напряженной.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.